Boeing mit neuer Panne: Start wegen Motorbrand abgebrochen

Technische Pannen an mehreren Flugzeugen haben den Boeing-Konzern unter Druck gebracht.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA prüft erneut eine Panne bei einem Flugzeug des US-Konzerns Boeing. Eine Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines hat wegen eines Triebwerksbrands am Donnerstagabend den Start abbrechen müssen.

Die Airline teilte am Freitag mit, die Piloten hätten "einen Hinweis auf ein mögliches Triebwerksproblem" erhalten. Daraufhin sei die Boeing 737 zum Gate am Lubbock Preston Smith International Airport im US-Bundesstaat Texas zurückgekehrt.

Triebwerksbrand führte zu Abbruch des Starts

Es handelte sich um eine 737-800 NG (Next Generation), das Vorgänger-Modell der 737-MAX-Maschinen, teilte die FAA mit.

Boeing betonte in einer Erklärung, dass der Startabbruch "in völliger Sicherheit" erfolgt sei und die Maschine selbstständig zum Gate zurückgekehrt sei. Die 154 Passagiere seien noch am Donnerstagabend mit einer anderen Maschine zu ihrem Zielort Las Vegas gebracht worden.