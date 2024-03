Für seine Kritik bekannt: Ex-Boeing-Manager tot aufgefunden

In einer akuten Krise können Sie sich jederzeit kostenlos an die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800-111 0 111 oder den Notruf 112 wenden. Krisendienste und Beratungsstellen in Ihrer Nähe finden Sie auf der Internetseite der Deutschen Depressionshilfe . Hilfe bei der Suche nach einem Therapieplatz bieten die Kassenärztliche Vereinigung Ihres Bundeslandes und die Patientenservice-Nummer 116 117.

Barnett berichtete über Mängel bei Boeing

Barnett warnte vor gefährlichen Metallsplittern

Im Jahr 2019 hatte Barnett der "New York Times" von Qualitätsproblemen in der Boeing-Fabrik in South Carolina berichtet, wo der von Fluggesellschaften hauptsächlich für internationale Flüge eingesetzte 787-Jetliner montiert wird. Er habe Metallspäne in der Nähe von Kabeln für die Flugsteuerung gefunden.