Ermittler zu Boeing-Zwischenfall: Befestigungsteile fehlen

Der Zustand des Fragments und der anliegenden Rumpfelemente weise auf das Fehlen von vier Bolzen in einem Sicherungsmechanismus hin, teilte die Ermittlungsbehörde NTSB in einem vorläufigen Bericht am Dienstag mit.

Nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 wurden alle Maschinen dieses Typs erstmal stillgelegt. Laut der US-Luftfahrbehörde dürfen sie aber bald wieder fliegen. 25.01.2024 | 0:25 min

Druck auf Boeing dürfte steigen

05. Januar: Beim Steigflug bricht Rumpfteil heraus

Bei der so gut wie neuen 737-9 Max von Alaska Airlines mit mehr als 170 Menschen an Bord war am 5. Januar kurz nach dem Start im Steigflug ein Rumpfteil an der Sitzreihe 26 herausgebrochen. An dieser Stelle haben manche Konfigurationen des Typs mit mehr Sitzen eine Tür.