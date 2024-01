Fenster-Abriss in Boeing 737-9 Max: Flugverbot für Maschinen

Dem US-Flugzeughersteller Boeing droht nach einem dramatischen Zwischenfall mit dem Herausbrechen eines Kabinen-Teils in knapp 4.900 Metern Höhe neuer Ärger mit seinem Bestseller 737 Max 9. (Archivbild)

171 Boeing-Maschinen weltweit betroffen

Die Behörde teilte am Samstag mit, es seien sofortige Inspektionen bestimmter Flugzeuge dieses Modells nötig, die etwa vier bis acht Stunden pro Maschine in Anspruch nähmen. Erst danach könnten die betroffenen Flugzeuge wieder in den Betrieb gehen. Dies gelte für Maschinen, die von US-Fluggesellschaften betrieben würden oder auf amerikanischem Territorium unterwegs seien - weltweit 171 Flugzeuge.