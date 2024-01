Nach Horror-Flug mit Boeing: Was Passagiere wissen müssen

Nach dem Horror-Flug einer Boeing 737 Max 9 über dem US-Staat Oregon ergeben sich viele Fragen - für Airlines, Ermittler von Luftfahrtbehörden, aber auch für Passagiere: Wie konnte es zu dem Unglück kommen, bei dem ein Teil des Kabinenrumpfs von der Größe einer Flugzeugtür in etwa 5.000 Metern Höhe herausbrach? Was sind die Konsequenzen - und könnte so ein Unfall auch mit einer deutschen Fluggesellschaft passieren? ZDFheute klärt die wichtigsten Fragen.

Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Das ist bisher noch nicht geklärt. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte am Wochenende angeordnet, Flugzeuge des selben Typs am Boden zu lassen und zu inspizieren. Zwei US-Airlines haben daraufhin an der gleichen Stelle Probleme bei weiteren Max 9 entdeckt: Alaska Airlines und United Airlines berichteten am Montag von losen Schrauben und Teilen.