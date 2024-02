Boeings Sicherheitsprobleme: US-Behörde setzt Frist

Die Luftsicherheitsbehörde zieht damit die Konsequenzen aus einem Vorfall von Anfang Januar, als bei einer Boeing 737 Max 9 von Alaska Airlines kurz nach dem Start in Portland in knapp fünf Kilometern Höhe ein Teil der Kabinenwand herausgefallen war , hinter der sich der Notausgang befindet. Danach hatte sich herausgestellt, dass vier Bolzen an der Kabinentür fehlten