Flugzeugbauer Boeing meldet Probleme: Fehler bei 737 Max

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat ein weiteres Problem mit den Rümpfen seiner 737-Jets gemeldet, das zu Verzögerungen bei der Auslieferung von etwa 50 Maschinen führen könnte. Stan Deal, Chef der Passagierflugzeug-Sparte von Boeing, erklärte in einem Schreiben an die Belegschaft, ein Mitarbeiter eines Zulieferers habe falsch gebohrte Löcher in Flugzeugrümpfen entdeckt.