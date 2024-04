Wirtschaftskriminalität in Deutschland nimmt drastisch zu

Seit 2014 hat es nicht so viele Fälle von Wirtschaftskriminalität gegeben wie zuletzt. Das hat eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ergeben.

In Deutschland sind im vergangenen Jahr laut Umfrage 34 Prozent aller Unternehmen mit Fällen von Wirtschaftskriminalität wie Betrug, Korruption, verbotener Preisabsprachen, Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit konfrontiert gewesen. Das sei die höchste Quote seit 2014, heißt es in der Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), aus der die "Rheinische Post" zitiert. Das IW stützt sich auf eine repräsentative Umfrage, bei der 1001 deutsche Unternehmen im Jahr 2023 befragt wurden.