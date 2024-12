Volkswagen-Krise in Emden: "Einfach nur Frust"

Die Industriegewerkschaft Metall hat zu Warnstreiks bei Volkswagen aufgerufen. Nach dem Ende der Friedenspflicht im Tarifstreit soll in allen Werken gestreikt werden. 02.12.2024 | 0:20 min

Der Warnstreik bei Volkswagen hat begonnen - in fast allen deutschen Werken legten Mitarbeiter die Arbeit nieder. Im niedersächsischen Emden standen rund tausend Menschen bereits in der Nacht zum Sonntag vor dem Haupttor des VW-Werkes. Sie wollten den Moment markieren, in dem die sogenannte Friedenspflicht endete. Mit Bratwurst, Bier und Megafon.

Mitarbeiter wollen Signal senden

Die Streikbereitschaft wollen sie hier klar machen und nicht nur das: Sie möchten ein Signal an den Konzernvorstand senden, diesen aufrütteln. "Wir wollen dem Vorstand zeigen, dass wir bei Wind und Wetter, egal wie spät und egal in welcher Situation da sind und bereit sind, auch für unsere Forderungen einzustehen und zu kämpfen", erzählt Franz Onken, VW-Mitarbeiter in Emden.

Beim Tarifstreit von VW geht es auch darum, "ob das Unternehmen langfristig überleben kann". ZDF-Korrespondent Peter Kunz aus Hannover mit einer Einordnung. 02.12.2024 | 0:58 min

Eine Schließung des Standortes, so hört man in Emden nahezu überall, hätte massive Konsequenzen für ganz Ostfriesland. VW-Mitarbeiter Hans Georg Stulken betont:

Die ganze Region Ostfriesland wäre tot ohne VW. „ Hans Georg Stulken, Volkswagen-Mitarbeiter

Volkswagen ist bei Weitem der größte Arbeitgeber in der Region. Rund 8.000 Beschäftigte arbeiten allein im Emdener Werk, Tausende Zulieferer und anderweitig angeschlossene Arbeitsplätze hängen ebenfalls am VW-Werk.

Die Friedenspflicht im Tarifstreit zwischen VW und IG Metall ist beendet. Damit wird ein Warnstreik wahrscheinlich. Bei dem Tarifstreit geht es um Lohnkürzungen und Stellenabbau. 01.12.2024 | 1:11 min

Besonders große Sorgen bei jungen Menschen

"Einfach nur Frust", so beschreibt ein Azubi im Emdener VW-Werk die momentane Situation. Die Mitarbeiter müssten ausbaden, was der Vorstand verursacht hat. Gerade den jüngeren Mitarbeitern bei VW fehlt derzeit die Perspektive. Sollte VW zu machen, ist eine Zukunft in Ostfriesland für sie fraglich. Dazu kommen gerade bei jungen Familien laufende Kredite und andere soziale Faktoren, die die Krise bei VW mit nach Hause an den Küchentisch bringt.

Mit Unsicherheiten dieser Art hat niemand gerechnet, erzählt man uns in Emden. Im Sommer erst gab es große Feiern zum 60. Geburtstag des Standortes, in den zuletzt massiv investiert wurde. In Emden werden nur noch Elektroautos produziert.

In Anbetracht der Konjunkturflaute bereiten die Stellenstreichungen der Unternehmen große Sorge. Wie sehr wird sich der Arbeitsmarkt verändern und kann man die Mitarbeiter künftig für andere Bereiche qualifizieren. 29.11.2024 | 2:36 min

Die VW-Familie muss zusammenhalten

Was VW durch alle bisher dagewesenen Krisen getragen hat, war das unbändige Zusammengehörigkeitsgefühl der "VW-Familie". Vom Vorstand bis zum Leiharbeiter. Das habe sich leider geändert - der Vorstand verfolge andere Ziele, so die Kritik der Mitarbeiter.

Wenn wir alle wirklich unseren Job machen und auch der Vorstand den Job macht, dann kriegen wir auch die Kuh vom Eis, da bin ich 100 Prozent von überzeugt. „ Helmut Meusel, Volkswagen-Mitarbeiter in Emden

Die Volkswagen-Werke

Wille zum Arbeitskampf ungebrochen

Die Beschäftigten - nicht nur in Emden - sind fest entschlossen, für den Erhalt ihrer Jobs alles zu geben. "Wir kämpfen, und zwar alle. Alle zehn Standorte. Und wenn das heißt, wir müssen auf die Straße, ja, dann gehen wir auf die Straße und wenn wir 24 Stunden machen müssen", betont VW-Mitarbeiterin Mandy Meusel.

Der Autobauer VW steckt in der Krise, die Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Und wehren sich gegen drohende Standortschließungen und Massenentlassungen. Es drohen Streiks. 21.11.2024 | 2:22 min

Für den heutigen Montag wurde in allen deutschen VW-Werken zum ersten Warnstreik aufgerufen. Am 9. Dezember steht die nächste Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaften und Volkswagen an.

Der Wunsch vieler Beschäftigter in Emden: Eine Perspektive bis Weihnachten. Denn in einer Situation mit so viel Unsicherheit wie gerade lässt sich die Adventszeit wohl kaum genießen. Auch wenn am Eingang des Emdener Weihnachtsmarktes ein Banner hängt: "60 Jahre VW-Werk Emden wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit".

Svenja Bergerhoff ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Niedersachsen.