Rekordzahl bei Windrad-Genehmigungen an Land

2024 wurden nach Branchenangaben mit Windrädern an Land in Deutschland fast 112 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Quelle: picture alliance / Jochen Tack

Im vergangenen Jahr sind so viele neue Windräder an Land in Deutschland genehmigt worden wie nie zuvor. Es wurden Projekte an Land mit 2.405 Windrädern und 14 Gigawatt Leistung von den Behörden gebilligt, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) am Mittwoch mitteilte.

Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 85 Prozent. Im Durchschnitt dauert es etwas mehr als zwei Jahre, bis nach der Genehmigung ein Windrad errichtet wird und den ersten Strom ins Netz einspeist.

Schleswig-Holstein geht voran beim Ausbau der Windkraft. Windräder dürfen jetzt höher werden und außerdem mehr Fläche bebaut werden. 23.01.2024 | 2:03 min

Erneuerbare sollen Großteil des Stromverbrauchs decken

Den Zuschlag für den Bau erhielten 2024 demnach 1.890 Windräder mit 11 Gigawatt Leistung. Dies werde sich in den nächsten Jahren im Bau niederschlagen: So wird 2025 mit neuen Windrädern mit einer Leistung von 4,8 bis 5,3 Gigawatt gerechnet. 2024 waren es nur 3,25 Gigawatt und damit weniger als vom Verband vorhergesagt. Weil auch alte Windräder stillgelegt wurden, lag der sogenannte Netto-Zuwachs an Windenergieleistung bei rund 2,5 Gigawatt.

Insgesamt drehen sich nun fast 29.000 Windräder an Land mit rund 63,5 Gigawatt Leistung . Die Branche geht davon, dass nun auch der Zielpfad der Regierung in den nächsten Jahren erreicht werden kann.

Quelle: Bundesverband Windenergie

Deutschland will bis 2030 rund 80 Prozent seines Stromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien decken. Die Windenergie ist dabei die wichtigste Quelle. Betreiber können sich mit genehmigten Projekten an Ausschreibungen beteiligen. Die Vorhaben mit den geringsten geforderten Subventionen bekommen den Zuschlag von der Bundesnetzagentur und können gebaut werden.

Vor der Küste Bornholms sollen Offshore-Windparks ab 2030 Strom für rund drei Millionen Haushalte liefern, der auch grenzüberschreitend verteilt wird. 19.08.2024 | 2:21 min

Hersteller: Neue Dynamik am Markt

"Die Rekorde bei Zuschlägen und Neugenehmigungen verdeutlichen die starke Wirksamkeit der Reformen der vergangenen Jahre", sagte BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroeck mit Blick auf die Vielzahl von Erleichterungen für die Branche, mit der sich der Stau bei Genehmigungen aufgelöst hat.

Die Windenergie baut damit ihre Führungsrolle als wichtigster Energieträger im deutschen Strommix weiter aus. „ Bärbel Heidebroeck, BWE-Präsidentin

Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Auch Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer des Herstellerverbandes VDMA Power Systems, sprach von einer neuen Dynamik im Markt. "Dies ist ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung. Die neue Bundesregierung muss es schaffen, diese Dynamik aufrechtzuerhalten."

Im Jahr 2024 wurden nach Branchenangaben mit Windrädern an Land fast 112 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Damit sei die Windenergie an Land mit einem Anteil von mehr als einem Viertel der wichtigste Energieträger der Stromerzeugung in Deutschland gewesen.

Wo der Rotmilan brütet, sind Windkraftprojekte chancenlos. Und selbst wenn es ihn in einer Gegend mal nicht gibt, ist es das Auerhuhn, der das Aufstellen von Windrädern erschwert. 05.03.2024 | 9:42 min

Boom in der Solarbranche

Bei der Solarenergie hat bereits in den vergangenen zwei Jahren ein Boom eingesetzt: 2024 wurden rund 17 Gigawatt installiert. Die Erneuerbaren deckten so bereits mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs

Die Windenergie lag bislang wegen langwieriger Genehmigungen und Widerstands von Bürgerinitiativen zurück. Im Jahr 2026 sollen laut Regierungsplanung 84 Gigawatt installiert sein. Dies rückt nun mit Blick auf Genehmigungen und Zuschläge in greifbare Nähe.

[NUTZEN AB: 15.01.2025 11:00 Uhr] Windkraft an Land: Deutschland verfehlt Ziel ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen