Demokratie darf nicht nur Floskel sein | Terra-X-Kolumne

Montagabend Ende Januar 2024 in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Wieder einmal ist eine Kundgebung der AfD angemeldet. Normalerweise kommen fünfzehn Personen zum Gegenprotest. Man sei in der Defensive, heißt es und dass jeder jeden kenne, mache es nicht leichter, gegen die Stimmung vor Ort anzukämpfen. Schließlich müsse man sich im Alltag arrangieren. Manche haben Angst und schweigen deshalb. Doch an diesem Abend ist alles anders. Zum ersten Mal nach Jahren von Pegida und Corona-Spaziergängen erleben die Menschen in der Stadt, dass sie als Demokraten in der Mehrheit sind.