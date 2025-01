Was Geld mit der Psyche macht | Terra-X-Kolumne

Wer mehr arbeitet, sollte mehr Lohn bekommen - richtig? Klingt nach einem fairen Deal. Aber was, wenn jemand dann sein hart erarbeitetes Geld an seine Kinder vererben möchte? Ist das Geld erben statt verdienen auch gerecht? Und wie viel wertvoller, im Sinne der Entlohnung, ist die Arbeit einer Managerin im Vergleich zu der eines Bäckers?

Beim Thema Geld gibt es, wie so oft, keine einfachen Antworten. Fest steht aber, dass manche Menschen unverhältnismäßig viel davon haben und andere zu wenig. Das macht etwas mit uns als Individuen und mit der Gesellschaft.

Beim Thema Geld gibt es, wie so oft, keine einfachen Antworten. Fest steht aber, dass manche Menschen unverhältnismäßig viel davon haben und andere zu wenig. Das macht etwas mit uns als Individuen und mit der Gesellschaft.

Ob viel oder wenig Vermögen: Alle sehen sich in der Mitte

Besonders spannend: Trotz der häufig zitierten "Schere zwischen Arm und Reich" scheint die deutsche Bevölkerung das Ausmaß der Unterschiede gar nicht so wahrzunehmen. Das zeigt eine Umfrage des Konstanzer Ungleichheitsbarometers: Wer viel hat, unterschätzt sein eigenes Vermögen im Vergleich zum Durchschnitt eher. Umgekehrt zählen sich auch Menschen zur Mittelschicht, denen es objektiv finanziell schlecht geht.

Das kann damit zusammenhängen, wie Geld in unserer Gesellschaft gesehen wird: Armut ist noch immer mit einem Stigma belegt. Und wer "zu viel" besitzt, versucht, das entweder herunterzuspielen oder zu rechtfertigen.

Mehr Geld, mehr Zufriedenheit?

Wenn Geld also sowohl bei jenen in Armut als auch bei den Reichen zu unschönen Gefühlen führen kann, lohnt es sich dann überhaupt, dem Geld nachzueifern? Macht Geld zufrieden?

In der Geld-Psychologie geisterte lange Zeit die Zahl 75.000 US-Dollar herum: Der Wert, gemeint als Jahreshaushaltseinkommen, ab dem Menschen vermeintlich nicht mehr glücklicher werden. Neue Erkenntnisse deuten allerdings darauf hin, dass das nur auf insgesamt eher unglückliche Leute zutrifft. Bei allen anderen steigt das Glück noch weit über 100.000 US-Dollar hinaus, wenn auch langsamer als unter dieser Grenze.

Angriffe auf Körper und Geist

Reiche Menschen leiden seltener an psychischen Erkrankungen , Geldsorgen hingegen verursachen oft chronischen Stress, der der körperlichen und mentalen Gesundheit schadet.

Außerdem kommt es in ärmeren Umgebungen häufiger zu Gewalt und traumatischen Erfahrungen. Und auch Umweltfaktoren können die Psyche belasten: Eine laute Schlafumgebung, zu kalte Räume im Winter, eine heiße Wohnung im Sommer, verschmutzte Luft in den Straßen, all das kostet Kraft.