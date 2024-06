Gefahr der verfrühten Berichterstattung | Terra-X-Kolumne

Die Bedeutung des Peer Review

Nein, oder zumindest nicht basierend auf diesen Daten. Denn das Ganze ist längst nicht so eindeutig, wie es scheint. Es macht einen großen Unterschied, ob eine Studie als Artikel in einem Fachjournal erscheint oder, wie hier, auf einer Konferenz.

Der Knackpunkt liegt im Peer Review, also der Bewertung der Studie durch unabhängige Fachexpert*innen. Die Reviewer werden dafür nicht bezahlt und bleiben meistens anonym - sie sollen also möglichst unbefangen an die Studie herangehen. Dieser Prozess wird vor der Veröffentlichung eines Artikels meist vorausgesetzt. Er ist nicht perfekt, aber zumindest die beste Bewertungsgrundlage, die wir haben.

Die Funktion von Konferenzen in der Wissenschaft

So beschrieben klingt eine Konferenz vielleicht wie eine Hintertür, um schlechte Daten ungeprüft an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber es gibt einen guten Grund für das lockerere Vorgehen: Das ausführliche Peer Review braucht sehr viel Zeit und wird von den Reviewern nur nebenberuflich gemacht. Da ist oft nicht die Zeit für eine sofortige gründliche Prüfung.

Voraussichtlich Probleme bei der Intervallfasten-Studie

In der Wissenschaft ist daher klar: Berichte auf Konferenzen sind nicht in Stein gemeißelt. Ihre Ergebnisse könnten sich noch ändern - oder sogar noch ganz gekippt werden. Was zählt, ist das möglichst streng kontrollierte Endergebnis: also der Artikel. Bei der genannten Studie gibt es durchaus Anzeichen dafür, dass der Peer-Review-Prozess Probleme aufdecken könnte.