Nasa-Sonde soll auf Jupitermond Europa nach Leben suchen

Gibt es in unserem Sonnensystem neben der Erde einen anderen Himmelskörper, auf dem Leben möglich wäre? Dieser Frage geht eine Untersuchung der US-Raumfahrtbehörde Nasa nach, die am Montag beginnen soll. Die imposante Sonde "Europa Clipper" soll ihre Reise zum Jupiter-Mond Europa antreten, den sie im April 2030 erreichen soll.

Die Nasa kündigt den Start der Sonde auf "X" an

Mit der Mission will die US-Raumfahrtbehörde mehr über Europa - einen von dutzenden Jupiter-Monden - herausfinden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich unter der eisigen Oberfläche des Mondes ein Ozean aus flüssigem Wasser befindet.

SpaceX soll die Sonde ins All schießen

Nach Angaben der Nasa soll die Mission "frühestens" am Montag 12:06 Uhr Ortszeit (18:06 Uhr MESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida starten. Die Sonde soll mit einer Falcon-Rakete der Firma SpaceX ins All geschossen werden.