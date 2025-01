Terra X: Was ist Intelligenz und machen Smartphones dümmer?

Das Handy ist unser ständiger Begleiter: im Durchschnitt 2,5 Stunden am Tag nutzen wir es. Hinterlässt dieser digitale Konsum Spuren in unserem Gehirn? Macht er uns dümmer?

Jeder kennt IQ-Tests. Aber was ist Intelligenz eigentlich genau? Harald Lesch trifft auf dramatische Klischees, erstaunliche wissenschaftliche Ergebnisse und zeigt, was ein IQ-Test über die Kompetenzen eines Menschen wirklich aussagt und erläutert, warum wir den Begriff "Intelligenz" neu denken sollten. Und welchen Umgang mit dem Handy empfiehlt eigentlich die Wissenschaft?

Schadet Handynutzung unserem Gehirn?

E-Mails, Messenger, Social Media , YouTube, die ganze schöne Welt des Internets vereint in einem einzigen handlichen Gerät. Durchschnittlich 88 mal am Tag schenken wir dem Handy unsere Aufmerksamkeit. Ein "Pling" - und schon sind wir abgelenkt, unterbrechen meist unser Tun, egal, was es ist. Im Schnitt alle 18 Minuten.

Macht uns der digitale Konsum dümmer?

An der Universität in Braunschweig gehen Forschende noch einen Schritt weiter: Hier nimmt man unter die Lupe, wie Lernen funktioniert. In welchen Teilen des Gehirns entfaltet sich Intelligenz und welchen messbaren Einfluss haben Smartphone und Co. dort auf die Neuronen. Macht uns der digitale Konsum wirklich dümmer?