Terra Xplore: Mehr Achtsamkeit dank Digital Detox

Dauernd am Smartphone und auf Social Media: Das führt zu Stress bis zu körperlichen Symptomen. YouTuber Joey erzählt, wie er weniger am Handy sein konnte und mehr Achtsamkeit fand.

Das Belohnungssystem des Gehirns und die digitale Welt

Soziale Medien und Achtsamkeit

Ist unser Gehirn eigentlich für das "Always On" in der digitalen Welt gemacht? Biologe Prof. Martin Korte zeigt Leon in einem Selbstexperiment, wie schwierig es mit der Aufmerksamkeit wird, wenn andauernd verschiedene Anforderungen parallel auf uns einwirken.