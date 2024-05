Bonn: 75 Jahre Grundgesetz

von Pamela Seidel 23.05.2024 | 13:10 |

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde am 23. Mai 1949 in Bonn vom Parlamentarischen Rat der Länder verkündet. Mima-Reporterin Pamela Seidl ist in Bonn auf Spurensuche gegangen.