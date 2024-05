"Ich vermisse Angela Merkel in der Politik"

06.05.2024 | 12:10 |

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert, sich wieder stärker an der Politik der früheren Kanzlerin Angela Merkel zu orientieren. Zu Zeiten Merkels haben man Wähler an die CDU gebunden, "die wir im Moment nicht gut genug erreichen", so Günther.