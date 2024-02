"Deutsche Konzerne international sehr stark"

28.02.2024 | 12:10 |

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gewann am Dienstag 0,5 Prozent und markierte mit 17.507,470 Zählern ein neues Allzeithoch. "Die Aussichten, dass die Zinsen wieder sinken, treibt den DAX in die Höhe", so Frank Bethmann.