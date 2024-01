Verleihung der "Emmy Awards"

von Benjamin Daniel 16.01.2024 | 12:10 |

Mit 27 Nominierungen war die Satire-Serie "Succession" der große Favorit bei der diesjährigen "Emmy"-Verleihung", dicht gefolgt von der Serienadaption des Kultspiels "The Last of Us" und der Comedy-Serie "The White Lotus".