35 Jahre Friedliche Revolution

von Annette Streicher 24.05.2024 | 12:10 |

Der 23. Mai 1949 markiert das Gründungsdatum der Bundesrepublik Deutschland. Erinnert werden soll auch an die Friedliche Revolution in der DDR, die sich in diesem Jahr zum 35. Mal jährt. Sie führte letztlich dazu, dass das Grundgesetz zur Verfassung für ganz Deutschland wurde.