Hoffnung auf Feuerpause schwindet

von Michael Bewerunge 15.02.2024 | 12:10 |

US-Präsident Biden warnt vor den Folgen einer israelischen Offensive in Rafah, und Bundesaußenministerin Baerbock mahnt bei ihrem Besuch in der Region, die Zivilbevölkerung zu schonen. An der Grenze zum Libanon nimmt derweil der beiderseitige Beschuss zu.