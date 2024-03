Konzeptkünstlerin Mona Schulzek

von Lothar Becker 01.03.2024 | 12:10 |

Mona Schulzek ist sich sicher: Irgendwo im All gibt es intelligentes Leben. Also macht die Künstlerin Kunst für Außerirdische. Mit einer selbstgebauten Parabolantenne sendet sie Botschaften in den Kosmos.