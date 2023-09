"Es geht nur langsam voran"

Am dritten Tag nach dem schweren Erdbeben in Marokko versuchen die Einsatzkräfte, in weitere schwer zugängliche Bergdörfer zu gelangen. „In vielen Dörfern ist noch keine professionelle Hilfe angekommen“, so ZDF-Korrespondentin Anne Arend in Marrakesch.

Videolänge: 1 min Datum: 11.09.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.09.2024 Video herunterladen