Mima-Expedition: Schnauze mit Herz?

von Lisa Jandi 16.01.2024 | 12:10 |

Die "Berliner Schnauze" ist sprichwörtlich - und schon Goethe schrieb vor 200 Jahren, an der Spree lebe ein "verwegener Menschenschlag". Doch was ist dran an dem Klischee?