Mima-Menschen: Max Voß und Philipp Koeppen

von Anja Kapinos 15.02.2024 | 12:10 |

Zwei Brüder, eine Geschäftsidee. Philipp Koeppen und Max Voß haben in Poppendorf bei Rostock ein Start-Up gegen Einsamkeit gegründet. Sie kochen gemeinsam mit älteren Menschen und verkaufen Suppen, Saucen & Co. dann online oder in ihrem Dorfladen.