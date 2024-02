Mima-Menschen: Michael Reiß

von Lana Ulman 13.02.2024 | 12:10 |

Waschbären gelten als Schädlinge und werden gejagt - auch von Michael Reiß. In seiner Metzgerei in Kade in Sachsen-Anhalt verkauft er Bouletten und Bratwürste aus Waschbärfleisch.