Mima-Reporter: Eine Nacht in Kiew

von Alica Jung 16.01.2024 | 12:10 |

Wegen des Kriegs gilt in Kiew abends eine Sperrstunde, es herrscht Alkoholverbot. Dennoch gibt es so etwas wie ein Nachtleben. Mima-Reporterin Alicia Jung war in der ukrainischen Hauptstadt unterwegs.