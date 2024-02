"Magazine, Patronen und Granate gefunden"

29.02.2024 | 12:10 |

Die Polizei hat die Evakuierung des von der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette zuletzt bewohnten Hauses in Berlin-Kreuzberg abgeschlossen. "In der Wohnung wurden volle Magazine für Pistolen, Patronen und eine Granate gefunden", so ZDF-Reporter Nils Schneider.