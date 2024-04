"Eine Rede, mit der er aufrütteln wollte"

25.04.2024 | 12:10 |

Sieben Jahre nach seiner viel diskutierten Grundsatzrede an der Sorbonne versuche der französische Präsident Macron, "an diesen Reformzauber anzuknüpfen", so ZDF-Korrespondentin Anne Arend aus Paris.