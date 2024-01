Schnee und Glatteis sorgen für Chaos

von Saadet Czapski 18.01.2024 | 12:10 |

Schnee und Glätte haben in der Nacht zu erheblichen Behinderungen auf vielen Straßen in Deutschland geführt. Hunderte Menschen steckten stundenlang in Staus auf Autobahnen fest. In Osthessen verteilten Rettungskräfte Decken und heiße Getränke.