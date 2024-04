Strom vom eigenen Balkon

von Anton Jany 26.04.2024 | 12:10 |

Rund 400.000 Solarkraftwerke für den Balkon sind laut Bundesnetzagentur in Deutschland in Betrieb. Mit dem Solarpaket, das der Bundestag gerade beschlossen hat, will die Ampel den Trend weiter fördern.