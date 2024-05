Start des Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024

von S. Al-Khannak / H. Piel 07.05.2024 | 12:10 |

Der Wahl-O-Mat zur Europawahl ist am Dienstag an den Start gegangen. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) organisierte Online-Angebot soll bis zum Wahltermin am 9. Juni als Hilfe für die Wahlentscheidung dienen.