Kunstbiennale Venedig eröffnet

von Barbara Lueg 24.04.2024 | 12:10 |

Die Kunstbiennale in Venedig wurde am Wochenende offiziell für Besucher eröffnet. In der Lagunenstadt wird zur 60. Ausgabe der Ausstellung ein internationales Kunstpublikum in den Giardini, dem Arsenale und weiteren Orten erwartet.