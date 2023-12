Service: Edelplätzchen zum 1. Advent

Japonaismasse:

5 Eiweiß

250 g Zucker

110g Haselnussgrieß, gemahlen

35g Mehl

Prise Zimt

Pistazien (gemahlen) zum Aufstreuen



Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen

Das Eiweiß mit Zucker in die Küchenmaschine geben und steif schlagen

In der Zwischenzeit Mehl mit den gemahlenen Haselnüssen mischen

Die Mischung auf das sehr steif geschlagene Eiweiß geben und vorsichtig mit einer Gummilippe unterheben

Die Masse in ca. 5cm große Punkte auf einem Backblech mit Backpapier dressieren und mit Pistazien bestreuen

Backen: 180°C , 15 Min



Ganache Quarklikör

320 g Vollmilch Kuvertüre

166 g Sahne 33%

60 g Quarklikör

die Sahne aufkochen und über die Schokolade geben

dann alles zusammen mit dem Mixstab mixen

zum Schluss den Quarklikör untermixen, 1 Stunde kalt stellen

dann die Ganache aufdressieren und beide Teile zusammensetzen

zum Schluss beide Teile in Vollmilch Kuvertüre tauchen

oben eine Himbeere mit einem Spieß fixieren