Live: Rechtsextreme Gewalt außer Kontrolle?

Andauernde Proteste in Großbritannien

In England und Nordirland gibt es seit Tagen Angriffe auf Sicherheitskräfte, Asylbewerber-Unterkünfte und Moscheen. Dutzende Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt und Gebäude beschädigt. Auch Gegendemonstrationen seien teilweise in gewaltsamen Widerstand umgeschlagen. Für Mittwoch riefen rechtsextreme Gruppen erneut zum großangelegten Protest auf.

Weitere Entwicklung

Beginn der Ausschreitungen

Nur wenige Stunden nach dem Messerangriff wurden in den sozialen Medien Falschinformationen verbreitet. Im Netz wurde behauptet, der Verdächtige sei asylsuchend und muslimisch. Daraufhin kam es in Southport vor einer Moschee zu gewaltsamen Ausschreitungen. In den folgenden Tagen kam es zu Krawallen und rechtsextremer Gewalt in mehreren Städten des Vereinigten Königreichs.