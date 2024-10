Wie weit geht Israel und was tut Iran?

Schwere Gefechte im Süden des Libanons

Die Menschen werden in der Mitteilung dazu aufgerufen, nicht südlich des Litani-Flusses zu fahren, der etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Laut einer UN-Resolution dürfen Hisbollah-Kämpfer sich nicht südlich dieser Linie aufhalten.

Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben außerdem mehrere Waffenfabriken und Infrastruktur der Hisbollah in einem südlichen Vorort von Beirut angegriffen. Die Angriffe seien mit Hilfe von Geheimdiensthinweisen erfolgt, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Es seien Schritte unternommen worden, um möglichen Schaden an Zivilisten zu verringern.