Live: So mächtig ist Elon Musk wirklich

Doch für Musk begann das Jahr wirtschaftlich unerfreulich. Die Tesla-Aktie verlor deutlich an Wert. Der Grund sind sinkende Absatzzahlen. 2024 verkaufte Tesla erstmals seit Jahren weniger Autos als im Vorjahr, während die chinesische Konkurrenzfirma BYD Rekordzahlen verbuchte. Seit dem Wahlsieg Trumps war die Tesla-Aktie im Höhenflug - Investoren erhofften sich wegen der Nähe Musks zum künftigen US-Präsidenten Vorteile. Musks Vermögen von geschätzt mehr als 420 Milliarden US-Dollar setzt sich zu einem Großteil aus Aktien zusammen.

Dennoch bleibt Elon Musk mit weitem Abstand der reichste Mensch der Welt , der seine Machtfülle wegen seines guten Verhältnisses zu Donald Trump weiter ausbauen könnte. Wenige Wochen vor dessen Amtseinführung stellt sich also umso mehr die Frage, welche Rolle der umstrittene Milliardär künftig spielen wird.

Wie groß ist Elon Musks wirtschaftliche Macht wirklich? Welche Qualitäten hat er als Unternehmer? Und wie groß wird sein Einfluss unter US-Präsident Donald Trump werden? Darüber spricht Carsten Rüger bei ZDFheute live mit der Ökonomin Prof. Ulrike Malmendier in Kalifornien und Washington-Korrespondent Elmar Theveßen. Seid dabei und stellt eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.