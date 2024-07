Hamas-Chef getötet: Was droht jetzt?

Iran droht nach Tötung von Hamas-Führer

Die Atommacht Iran, die die Hamas unterstützt und auf dessen Boden der Angriff erfolgte, kündigte Vergeltung an. Israel habe einen "Gast" ermordet. "Es wird eine harte Bestrafung geben", so der oberste Führer Irans, Ajatollah Chamenei.

Wer war der Hamas-Chef Ismail Hanija? Warum kam es ausgerechtet im Iran zu der Tötung? Und was bedeutet das für den Nahostkonflikt und den Krieg im Gazastreifen? Darüber spricht Philip Wortmann bei ZDFheute live mit dem Nahost-Experten Fabian Hinz. Außerdem dabei: die ZDF-Korrespondentinnen Golineh Atai in Beirut/Libanon und Phoebe Gaa in Teheran/Iran sowie ZDF-Reporterin Alica Jung in Tel Aviv/Israel.