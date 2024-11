Live: Fahrplan für Neuwahlen steht

Nach dem Ampel-Aus soll nun am 23. Februar 2025 ein neuer Bundestag gewählt werden. Darauf einigten sich SPD, Grüne und die Union. Dafür wird Bundeskanzler Scholz voraussichtlich am 16. Dezember die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Bekommt er dabei wie erwartet keine Mehrheit, kommt es zu Neuwahlen – aller Voraussicht nach am 23. Februar 2025. Bundeswahlleiterin Ruth Brand, die als Wahlorgan für die Vorbereitung und Durchführung verantwortlich ist, sieht den Termin als machbar und die Wahlen "rechtssicher durchführbar" an. Bis zum neuen Wahltermin müssen jetzt einige Aufgaben erledigt werden, zum Beispiel Wahlausschüsse berufen, Wahlhelfende geworben und Wahlräume gefunden werden. Außerdem müssen an über 60 Millionen Wählerinnen und Wähler Wahlbenachrichtigungen verschickt werden.