Bundestagswahl soll am 23. Februar stattfinden

Die vorgezogene Bundestagswahl nach dem Bruch der Ampel-Koalition soll am 23. Februar 2025 stattfinden. Darauf haben sich nach ZDFheute-Informationen SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz geeinigt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll am 16. Dezember die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Elf Tage später, am 27. Dezember, soll dann das Parlament aufgelöst werden. Danach bleiben 60 Tage Zeit für eine Neuwahl. Der Termin muss von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endgültig festgelegt werden.

Bundeswahlleiterin Ruth Brand hat keine Einwände gegen den Termin. Den 23. Februar halte sie "für rechtssicher durchführbar", so Brand in einer Sondersitzung des Wahlprüfungsausschusses am Dienstag.