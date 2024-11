Neuwahl: "Herausforderung, aber dafür sind wir da"

Bremens Landeswahlleiter zeigte sich in Bezug auf Neuwahlen positiv gestimmt. Man müsse nun dafür sorgen, dass man genügend Personal dafür habe, die Wahl schnell zu organisieren.

Andreas Cors, Landeswahlleiter in Bremen

Von Seiten der Verwaltungen in Deutschland seien bereits erste Weichen gestellt worden, so Cors. Vor allem Organisatorisches, das unabhängig von einem konkreten Wahltermin ist, könne jetzt schon angegangen werden - etwa das Werben um Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Das Spektrum reicht hier von Ende Januar bis Ende März. Und wie es auch immer an dieser Stelle dann ausgehen wird, haben wir mittlerweile begonnen, alles dafür zu tun, im Vorfeld des Bekanntwerden eines solchen Termins, die Weichen entsprechend zu stellen.

In Bremen würden beispielsweise zwischen 4.000 und 5.000 Freiwillige gebraucht, so Cors. Für den Fall, dass Personallücken blieben, gebe es aber auch Ausweichmöglichkeiten innerhalb des öffentlichen Dienstes. In der Vergangenheit habe es jedoch immer genügend Freiwillige gegeben.