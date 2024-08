Nord Stream: Was wusste Selenskyj?

Die Veröffentlichung des Investigativreporters Simon Hersh legen nah, dass die USA hinter dem Anschlag stecken. Das Motiv: Russland Schaden zufügen und gleichzeitig als Gas-Lieferanten ausschalten, um das eigene Fracking-Gas besser in Europa verkaufen zu können. Dagegen spricht, dass das Projekt Nord Stream 2 zum Zeitpunkt der Sprengung bereits abgebrochen war. Mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine stoppte Deutschland die Genehmigung für das Projekt. Es bestand also für die US-Regierung gar kein Grund mehr, eine bereits gestoppte Pipeline zu zerstören. Auch die Nachfrage nach US-Fracking-Gas war bereits seit 2021 weltweit stark gestiegen.