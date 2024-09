Live: Bricht die Donbass-Front zusammen?

Putins Truppen rücken vor: Oberst Reisner erklärt taktische und strategische Lage | ZDFheute live

Im Verteidigungskampf gegen Putins Truppen hat der ukrainische Entlastungsangriff auf die Region Kursk scheinbar keine Entlastung an anderen Stellen der Front gebracht. Besonders im Donbass rücken die Russen vor. Ihr Ziel ist die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk in der Region Donezk. Laut Präsident Putin verzeichnet die russische Armee dabei Fortschritte. Die ukrainischen Behörden vermuten noch etwa 30.000 Menschen in der Stadt. Wegen der sich zuspitzenden Sicherheitssituation sind Evakuierungen mittlerweile nicht mehr mit dem Zug möglich.

Präsident Putin erklärte außerdem, die ukrainische Armee sei mit ihrer Offensive in der russischen Region Kursk gescheitert . Das Ziel, russische Kräfte zu binden und so den Vormarsch im Donbass zu stoppen, sei nicht erreicht worden. Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, sagte hingegen, die Operation verlaufe erfolgreich.

Bricht die Front im Donbass zusammen? Welche Folgen hätte das für den weiteren Kriegsverlauf? Und welche Waffen braucht die Ukraine jetzt besonders? Darüber spricht Christopher Wehrmann bei ZDFheute live mit dem Militärexperten Oberst Markus Reisner. Außerdem in der Sendung: ZDF-Reporter Henner Hebestreit, der erklärt, was hinter dem Regierungsumbau steckt.

Wann beginnt ZDFheute live zur aktuellen Lage in der Ukraine?

ZDFheute live startet um 19:30 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentarspalten oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.

Treffen zu weiteren Waffenlieferungen in Ramstein

Am Freitag findet ein weiteres Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Deutschland statt. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz sollen Gespräche über mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine geführt werden. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird persönlich am Treffen teilnehmen und um weitere Hilfsmittel für die Ukraine bitten. Es soll dabei vor allem um mehr Flugabwehr und Raketen mir längerer Reichweite gehen.