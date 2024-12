Angriffskrieg gegen die Ukraine: Winter der Entscheidung?

Mehr als zwei Jahre nach Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine hat Russlands Außenminister Lawrow heute an einem Treffen der OSZE auf Malta teilgenommen. Für seinen Auftritt erntete er viel Kritik, einige Delegierte verließen während seiner Rede das Plenum.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warf Lawrow "unerträgliche Lügen" zum Ukraine-Krieg vor. Russlands Präsident Putin betreibe ein "hybrides Kriegsspiel", mit dem er "demokratische Gesellschaften in ganz Europa" angreife und nicht nur die Ukraine.

Lawrow erstmals seit 2021 in der EU

Bei dem Treffen heute hat Lawrow vor einem vom Westen verschuldeten "heißen Krieg" gewarnt. Der Westen stecke hinter einer "Neuauflage des Kalten Kriegs, nur dass die Gefahr eines Übergangs zu einem heißen Krieg diesmal viel größer ist", sagte Lawrow laut russischer Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die Reise nach Malta ist seine erste in die EU seit Dezember 2021. Bereits im Vorfeld gab es heftige Kritik daran, den russischen Politiker überhaupt einzuladen und auch einreisen zu lassen.

