Krieg in der Ukraine: Vor US-Machtwechsel: So ist die Lage

In weniger als einer Woche zieht Donald Trump als neuer US-Präsident ins Weiße Haus ein. Das könnte auch für den Krieg in der Ukraine entscheidende Folgen haben. Nach Trumps Angaben bereitet er sich schon auf ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor. Dabei soll es um ein Ende des Krieges in der Ukraine gehen.

Trump will den Ukraine-Krieg schnell beenden

Trump bestätigte erneut, dass er nach seinem Amtsantritt am 20. Januar den Krieg in der Ukraine schnellstmöglich beenden wolle. Wie das umgesetzt werden soll, dazu machte er bisher keine Angaben. Von ukrainischer Seite wird befürchtet, dass die USA die Militärhilfen einstellen und die Ukraine zu großen Zugeständnissen an Russland zwingen könnte.

Ukraine steht weiter unter Druck

Derweil gehen die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine weiter. Kiew steht an allen Frontabschnitten unter Druck. In der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine droht die Einkesselung durch russische Truppen. Auch im besetzten Gebiet in der russischen Region Kursk verläuft die neue ukrainische Offensive stockend.

Wie ist die Lage in der Ukraine kurz vor der Amtsübernahme von Trump? Was könnten Trump und Putin vereinbaren? Wo sind die Kämpfe derzeit am stärksten? ZDFheute live spricht mit Militärexperte Marcus Keupp und den ZDF-Korrespondenten Armin Coerper in Moskau und Elmar Theveßen in Washington. Seid dabei und stellt Eure Fragen!