Live: Was bringt die überraschende Offensive?

Die Ukraine hat einen unerwarteten Vorstoß über die russische Grenze gestartet . Am Dienstagmorgen haben nach russischen Angaben rund tausend ukrainische Soldaten mit Panzern die Grenze in der Region Kursk, nahe der Stadt Sudscha überquert, gedeckt von Drohnen und Artilleriefeuer. Laut Institute for the Study of War sollen ukrainische Truppen bis zu zehn Kilometer in russisches Territorium vorgedrungen sein. Das "derzeit bestätigte Ausmaß und die Lage der ukrainischen Vorstöße im Gebiet Kursk (...) deute darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte mindestens zwei russische Verteidigungslinien und eine Stellung durchbrochen haben". Der ukrainische Vorstoß richte sich auf einen logistischen Stützpunkt der russischen Armee nahe der Stadt Sudscha. Russlands Präsident Wladimir Putin warf Kiew Provokation vor. Das ukrainische Militär hat sich bislang nicht zur Offensive in Kursk geäußert.