Live: Kann die Ukraine noch gewinnen?

Zwei Jahre verlustreicher Kampf: Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine

Vor zwei Jahren hat Russland seinen Angriff auf die Ukraine gestartet. Ein Krieg in Europa, der noch immer andauert. Derzeit besetzt die russische Armee rund ein Fünftel der Ukraine und hat mehrere Regionen völkerrechtswidrig zum eigenen Staatsgebiet erklärt. Zuletzt eroberte Russland die schwer umkämpfte ostukrainische Stadt Awdijiwka . Zehntausende ukrainische Soldaten und Zivilisten sind seit Beginn des Kriegs getötet worden. Auch auf russischer Seite starben hunderttausende Soldaten - genaue Zahlen lassen sich nur schwer feststellen.

Kurz vor dem zweiten Jahrestag hat Russland die Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohen angegriffen. Nach ukrainischen Angaben konnten in der Nacht 23 von 31 russischen Drohnenangriffen abgewehrt werden, bei Angriffen auf die Hafenstadt Odessa wurden mindestens drei Menschen getötet.

Kiew fordert mehr Unterstützung vom Westen beim Ausbau der Flugabwehr. Auch die Mehrheit der Deutschen sind der Meinung, dass die europäischen Staaten mehr Waffen und Munition an die Ukraine liefern sollten. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer

Wie wird das nächste Kriegsjahr verlaufen, kann die Ukraine den Krieg noch gewinnen und wie ist die aktuelle Lage vor Ort? Darüber spricht ZDFheute live mit Egon Ramms, Ex-Nato-General und General a.D. des Heeres der Bundeswehr und mit ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf in Kiew.

