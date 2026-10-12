Kontaktabbruch zu den Eltern - darf ich das?

Familie gilt als engste Beziehung. Umso größer ist das Tabu, wenn erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Psychologe Leon Windscheid trifft Menschen, die von familiären Konflikten, Verletzungen und Schuldgefühlen erzählen. Für manche war der Kontaktabbruch der letzte Ausweg.

Wann ein Kontaktabbruch sinnvoll ist

Juliane lebt mit ihrem Partner auf einem Hof in der Nähe von Magdeburg. Die 39-jährige wirkt angekommen. Doch Juliane fühlte sich schon als Kind nicht geliebt. Ihre seelischen Narben begleiten sie bis heute. Die schwerste Entscheidung ihres Lebens war, den Kontakt zu ihren Eltern und den beiden Brüdern abzubrechen. Eine Entscheidung, die sie schmerzt - ihr nach eigener Aussage jedoch das Leben gerettet hat.

Schmerzhaftes Ghosting: Wie erleben Eltern den Kontaktabbruch?

Zu einem Kontaktabbruch gehören immer zwei Seiten. Deshalb begegnet Leon Windscheid für Terra Xplore auch Müttern und Vätern, deren erwachsene Kinder gegangen sind. Sie berichten von Verlust, Ohnmacht und der quälenden Frage, ob sie den Bruch hätten verhindern können. Prof. Enno Hermans vom Institut für systemische Familientherapie in Essen erklärt Leon, wie er betroffene Familien begleitet.

Wann die Eltern-Kind-Beziehung dysfunktional wird

Die Psychologin und Kontaktabbruch-Forscherin Lucy Blake zeigt, warum Familien oft über Jahre auseinanderdriften, weshalb selten ein einzelner Familienstreit den Ausschlag gibt - und wann Versöhnung möglich sein kann.

Im Mittelpunkt der Folge steht ein außergewöhnliches Sozialexperiment: Menschen, die den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben, treffen auf andere verlassene Eltern. Kann diese psychologisch begleitete Begegnung den Blick auf die eigene Geschichte verändern?

Eine Terra Xplore-Folge über Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern - und die Frage, wann Loslassen der wichtigste Schritt zurück zu sich selbst sein kann.