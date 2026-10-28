ZDFmitreden: "Am Puls – Welt in Dauerkrise"

In der Sendung "Am Puls mit Christian Sievers – Welt in Dauerkrise" vom 21. Oktober 2026 geht Christian Sievers der Frage nach, was uns in einer Zeit dauerhafter Unsicherheit noch halt gibt?

Er spricht neben Experten und Politikern auch mit Menschen aus verschiedenen Orten Deutschlands. Auch in der ZDFmitreden-Community hat er dazu aufgerufen, die eigenen Gedanken zum Thema mit ihm zu teilen.