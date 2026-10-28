Dein ZDF

ZDFmitreden: "Am Puls – Welt in Dauerkrise"

ZDFmitreden im Programm:ZDFmitreden: "Am Puls – Welt in Dauerkrise"

Inflation, Kriege, Klimakrise: Was gibt uns in einer Zeit dauerhafter Unsicherheit noch halt? Christian Sievers fragt nach – auch bei der ZDFmitreden-Community.

In der Sendung "Am Puls mit Christian Sievers – Welt in Dauerkrise" vom 21. Oktober 2026 geht Christian Sievers der Frage nach, was uns in einer Zeit dauerhafter Unsicherheit noch halt gibt?

Er spricht neben Experten und Politikern auch mit Menschen aus verschiedenen Orten Deutschlands. Auch in der ZDFmitreden-Community hat er dazu aufgerufen, die eigenen Gedanken zum Thema mit ihm zu teilen.

ZDFmitreden im Programm

  1. m

    Jede zweite Woche:ZDFmitreden im "moma duell"

  2. WISO-Moderator Marcus Niehaves schaut fragend in die Kamera. Im Hintergrund ein Zugabteil der Bahn.

    Regelmäßig in "WISO"-Dokus:ZDFmitreden bei "Kann das weg?"

  3. Wettermoderator Benjamin Stöwe neben Moderatorin Mirjam Meinhardt und Sportmoderator Florian Zschiedrich sitzend auf der Couch im ZDF-Mittagsmagazin. Eingeblendet das Umfrageergebnis von ZDF mitreden zur Frage, we verbringen sie lieber ihre Freizeit - faul oder aktiv?

    Jede zweite Woche:ZDFmitreden live "ZDF-Mittagsmagazin"

  4. Moderator Christian Sievers steht vor einem grafischen Hintergrund in warmen Orangetönen, der stilisierte Gesprächssituationen in mehreren Bildrahmen zeigt. Das Motiv steht für die ZDF-Sendung "Am Puls", in der aktuelle Themen diskutiert werden.

    ZDFmitreden im Programm:"Am Puls – Deutschland diskutiert"

  5. Bernd Mosebach am Frühstückstisch mit in der Sendung "Volle Kanne"

    ZDFmitreden im Programm:ZDFmitreden-Fragen in "Volle Kanne"

  6. "heute-show extra - Das Quiz": Lutz van der Horst lehnt lässig am Fragepult und lächelt in die Kamera.

    ZDFmitreden im Programm:ZDFmitreden bei "heute-show extra – Das Quiz"

  7. Es sind drei Personen abgebildet. Eine Frau und zwei Männer.

    Diskussionsrunde:"Wie geht Frieden?"

  8. Carsten Breuer (l-r), Generalinspekteur der Bundeswehr, Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen am Feierlichen Gelöbnis als Zentralveranstaltung zum 70. Jahrestag der Bundeswehr in Berlin teil.

    ZDFmitreden im "ZDF spezial":Gelöbnis der Bundeswehr

ZDFmitreden

  1. Logo für ZDFmitreden

    :Übersicht

  2. Logo für ZDFmitreden

    :Weitere Umfrageergebnisse

  3. ZDFmitreden-Fragezeichen zu häufig gestellten Fragen

    :Häufig gestellte Fragen

  4. Typical ZDFmitreden für Methodik und Repräsentativität

    :Datenschutz

Das könnte dich auch interessieren

Zwei stilisierte Figuren, Claudia und Michael, stehen nebeneinander vor farbigen Kreisen und gestikulieren offen mit den Händen. Die Illustration symbolisiert den Austausch und die Beteiligung von Zuschauerinnen und Zuschauern beim ZDF-Mitmachangebot "ZDFmitreden".

ZDFmitreden: so funktioniert's

Video1:29
Talk auf der "ZDF Meet Up Corner" auf der re:publica 2024 mit Victor Riley, Jana Steuer, Harald Lesch, Jasmina Neudecker.

Vor Ort

Nahaufnahme: ein Mädchen liest in einem Buch, das im Vordergrund unscharf ist

ZDF goes Schule